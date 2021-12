La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti perché solo così si può costruire un futuro importante. Tra quelli che si stanno mettendo in mostra c’è sicuramente Diego Stramaccioni, difensore classe 2001 nel giro della Nazionale under 20 azzurra. Tra i migliori in campo nella vittoria ottenuta dalla Juventus under 23 contro il Trento, il talento umbro è stato inserito dal sito della Lega Pro nella Top 5 di giornata del girone C.