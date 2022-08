I rinnovi di Ranocchia, Fagioli e Compagnon sono un segnale inequivocabile: la Juventus vuole aprire un nuovo ciclo basato sui giovani italiani. La formazione under 23 ha diversi giocatori che possono proseguire su questo trend e tra questi c’è sicuramente Stramaccioni. Il difensore umbro viene da una stagione esaltante dove ha trovato la prima chiamata in azzurro, una presenza stabile in prima squadra è una continuità di rendimento importante con la under 23. Difensore molto forte fisicamente, attento in marcatura ed esplosivo: caratteristiche alla Chiellini, nella speranza/ambizione di fare un percorso importante in bianconero.