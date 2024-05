Juventus: striscione e cori per Massimiliano Allegri contro il Bologna

Lanon è più la squadra di. L'allenatore livornese è stato esonerato ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 17 maggio e al suo posto la società bianconera ha promosso in vista delle ultime due partite di stagione lo storico ex e attuale allenatore della Primavera, Paolo Montero.he questa sera, durante la gara contro ildi Thiago Motta (principale candidato a sostituirlo da giugno) allo stadio Dall'Ara non ha fatto mancare il proprio ricordo per l'allenatore con striscioni e cori.

La curva della Juventus con il gruppo storico dei Vikings si era infatti sempre schierata con Allegri e contro Thiago Motta e Antonio Conte, i due nomi tenuti in considerazione dal ds Giuntoli e da parte della tifoseria "comune". Nel prepartita all'esterno dello stadio è stato infatti esposto dai Vikings lo striscione:

E nel corso della partita, con la Juventus sotto 2-0 a Bologna, dal settore ospiteIl tutto alla presenza nell'impianto del ds Cristiano Giuntoli.