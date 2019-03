La Juventus non perde di vista de Ligt. In attesa di sfidarlo nei quarti di finale in Champions League, i bianconeri vedranno all'opera il difensore dell'Ajax domenica ad Amsterdam, dove si gioca l'amichevole di lusso Olanda-Germania. Il suo agente è Raiola, lo stesso di Kean, che interessa proprio all'Ajax. De Ligt piace pure a Barcellona, PSG e Manchester City. Sempre secondo Tuttosport, in alternativa la Juve segue Ruben Dias del Benfica e Savic dell'Atletico Madrid.