Fra gli obiettivi di mercato della Juventus c'è anche il russo Aleksandr Golovin, classe 1996, centrocampista del CSKA Mosca e della nazionale russa. In scadenza di contratto nel 2021, Golovin è valutato 25 milioni di euro e piace a Chelsea, Arsenal e Monaco.



DICONO D LUI... - Di lui, intervistati da Tuttosport, parlano tre allenatori che lo conoscono molto bene. Mircea Lucescu, che ha affrontato il CSKA con il suo Zenit, spiega: "Sembra Nedved? Ci può stare, qualcosina lo ha per davvero. Gran bel giocatore: moderno, tecnico e bravo a dribllare". Poi c'è Massimo Carrera, anche lui avversario di Golovin con il suo Spartak Mosca: "Ci ha fatti diventare matti in più occasioni, non mi stupisce che la Juventus lo segua". Infine, Fabio Capello, ex ct della Russia: "Evito i paragoni, ma non è un caso che con me abbia esordito a 18 anni". Il Corriere dello Sport invece riporta le parole di Roberto Mancini: "Che talento, è uno da grande club".



IL PRIMO RUSSO ALLA JUVE - Golovin sarebbe il primo giocatore russo a vestire la maglia della Juventus: ci si ricorda di Sergeij Alejnikov e Oleksandr Zavarov, nazionali URSS alla Juve fra 1988 e 1990, ma il primo era di nascita bielorussa (Minsk, 7 novembre 1961), il secondo ucraina ( Luhans'k, 26 aprile 1961).