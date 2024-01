Juventus, Sudakov si allontana: arriva il rinnovo con lo Shakhtar Donetks, la clausola rescissoria è di 100 milioni

E ora anche la strada che porta a Georgiy Sudakov si complica. Non che fosse mai stata in discesa. Ma pure in ottica futura il talento dello Shakhtar Donetsk sembra allontanarsi forse definitivamente dalla Juventus e dal campionato italiano. Su di lui il club bianconero aveva fatto sul serio, l'ostacolo principale è sempre stato rappresentato dalla valutazione che ne aveva fatto il club ucraino: mai realmente inferiore ai 40 milioni, per un prezzo ora schizzato alle stelle. Già, perché è ormai imminente la firma sul rinnovo del contratto di Sudakov, che prolungherà fino al 30 giugno 2028. Con una clausola rescissoria da circa 100 milioni che equivale a un prezzo fissato piuttosto chiaramente. E i precedenti da queste parti non lasciano troppo spazio a ipotesi di saldi o sconti importanti, basti pensare a quel Mykahylo Mudryk, seguito da tanti club e dalla Juve in particolar modo ma poi finito al Chelsea con quell'offerta fuori mercato da oltre 100 milioni di euro.