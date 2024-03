Juventus, Szczesny avvisa i suoi: 'Stiamo prendendo troppi gol e ne facciamo pochi'

La Juventus ospita l'Atalanta all'Allianz Stadium nella 28esima giornata di Serie A, una partita da non sbagliare per rispondere al Milan e riprendere il secondo posto.



MOMENTO JUVE, PARLA SZCZESNY - Prima del calcio d'inizio, il portiere dei bianconeri Wojciech Szczesny è intervenuto DAZN e ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri: "Stiamo prendendo troppi gol e ne facciamo pochi. Contro il Napoli il primo buon segnale, una buona prestazione, ma abbiamo sbagliato nei momenti chiave e dobbiamo migliorare".



ATALANTA - Dall'altra parte c'è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, una squadra che Szczesny e compagni non sottovalutano: "Sono molto aggressivi, giocano a uomo, bisogna fare massima attenzione nella costruzione da dietro e nelle ripartenze. Sono molto pericolosi e bisogna fare attenzione", ha detto l'estremo difensore polacco.