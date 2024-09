Juventus, Szczesny: "Dissi a Giuntoli che mi sarei ritirato nel 2025, non credevo di essere fuori dal progetto"

ha preso la sua decisione ormai da tempo e, dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus, ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato per dedicare il suo tempo alla sua famiglia e ai suoi figli. Intervistato però da Luca Toselli attraverso il proprio canale YouTube è tornato a parlare degli ultimi mesi di carriera svelando alcuni retroscena su quanto accaduto in estate, dal rapporto con Giuntoli all'arrivo di Thiago Motta a Torino con la scelta, a suo dire a sorpresa, di lasciarlo fuori rosa."Queste sette stagioni sono state una sfida personale non semplice. Quando ti capita l’avventura della vita e fai così bene è una sensazione bellissima".

"Avrei voluto aiutare la squadra anche quest’anno, ma questo non è dipeso da me".“Non mi aspettavo di trovarmi fuori dal progetto, non l’avrei mai immaginato"."L'anno scorso ho parlato molto sinceramente con il Giuntoli. Era all’inizio della scorsa stagione, quando dovevamo discutere del rinnovo. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Gli ho detto che alla fine della stagione 24/25 mi sarei ritirato"."Poi ho iniziato a leggere sui giornali le notizie che parlavano della trattativa tra il club e Di Gregorio. Stimo Di Gregorio. Potevo immaginare uno scenario in cui Perin voleva andare via e lui era il secondo. Dopo la fine della stagione scorsa ero convinto di restare".

"Sentivo le notizie della trattativa con l’ex Monza, ma non mi aspettavo di restare fuori dal progetto. Quando l’affare si è chiuso allora abbiamo discusso della risoluzione. È stata una scelta della società, non la condivido ma l’accetto”.“Avrei voluto fare un altro anno in bianconero perché sentivo di poter dare ancora tanto. Ma dopo la Juventus non ero pronto per altre sfide. Anche se non sono d’accordo con la scelta del club non ho alcun rammarico verso Giuntoli. Rispetto la società, anche loro sono stati rispettosi nei miei confronti durante l’estate. Resterò un tifoso della Juve”.