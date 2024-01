Juventus, Szczesny polemico con gli arbitri: ecco a quali episodi si riferisce

Si mastica amaro in casa Juve. I bianconeri hanno pareggiato in casa contro l'Empoli e fallito una nuova occasione per mettere pressione all'Inter che, in caso di successo a Firenze, opererebbe il contro sorpasso. Decisiva nell'economia del match l'espulsione di Milik che ha lasciato la squadra di Allegri in 10 e influito sulla mancata vittoria. Nel post partita, uno dei leader dello spogliatoi si è presentato ai microfoni. Stiamo parlando di Szczesny che è tornato all'episodio del 16' quando prima Marinelli ha ammonito il polacco e poi, richiamato dal Var, lo ha cacciato. Queste le sue parole.



L'ACCUSA - "Si è scusato con la squadra e si farà perdonare con i gol. Sul rosso di Milik nessuno hai dei dubbi, è espulsione. È la stessa dinamica del fallo di Berardi con il Sassuolo e Malinovskyi con il Genoa: tutti e tre rossi giustamente fischiati", ha detto sibillino.



DI COSA PARLA - Il riferimento è a due errori arbitrali, riconosciuti dagli stessi vertici dell'Aia. Lo stesso designatore Gianluca Rocchi infatti aveva sottolineato come fossero state delle topiche le mancate espulsioni di Berardi in Sassuolo-Juventus e di Malinovskyi in Genoa-Juve. In entrambi i casi i giocatori se l'erano cavate con delle ammonizioni.