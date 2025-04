Juventus, sovraccarico muscolare per Vlahovic: i tempi di recupero

Dusan Vlahovic ha terminato le visite al JMedical dopo il problema muscolare accusato contro il Parma. L'attaccante serbo, in occasione della partita del Tardini, in cui è partito titolare, è stato sostituito all'intervallo da Igor Tudor, che ha inserito Conceicao al suo posto, per un problema fisico alla gamba destra. Le visite hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra.

IL COMUNICATO - "Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, presso il JMedical, a esami diagnostici che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente".

LE VISITE - L'attaccante è arrivato al JMedical intorno a mezzogiorno per sottoporsi a esami più approfonditi che hanno evidenziato il sovraccarico ed è uscito intorno alle 13 è uscito dal centro medico. Salterà il Monza e verrà monitorato in vista dei prossimi impegni dei bianconeri contro Bologna, Lazio, Udinese e Venezia.

LA STAGIONE - Stagione con molti alti e bassi per Vlahovic, che ha sofferto durante la gestione di Thiago Motta e che, con Igor Tudor era sempre partito titolare con Genoa, Roma, Lecce e Parma. In totale, in stagione, 38 partite e 14 goal, l'ultimo il 23 febbraio nella vittoria dei bianconeri in casa contro il Cagliari. Ora questo stop, il terzo stagionale dopo quello a fine novembre e a metà gennaio, che lo terrà fuori con il Monza.