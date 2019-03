Andrea Pirlo è stato tesserato dalla Juventus. Nessuna panchina all'orizzonte, nessun ritorno al calcio giocato, solo opportunità. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, per affrontare il corso da allenatore Uefa Pro, per allenare in Serie A, è necessario essere stato tesserato almeno per otto mesi con un club e quindi, visti gli ottimi rapporti, si è legato nuovamente alla Juventus.