Juventus, Tether compra il 5% del club. Ardoino: "Siamo tifosi, non un fondo. Vicini a Trump"

, 40enne amministratore delegato del colosso di cripto e nuove tecnologie da, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Vorremmo aiutare la dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore, ma dietro non c'è alcun piano machiavellico. Avevamo avvertito Exor? C'erano stati scambi con la dirigenza e la proprietà, per una valutazione strategica".

Dunque, per una serie di fattori, a partire dal tifo: sia io che Giancarlo (Devasini, il fondatore, ndr) siamo tifosi. E poi perché la squadra, tra i club più importanti del mondo, ha potenzialità incredibili.e ci associano alle cripto, ma facciamo tanto altro: nuove tecnologie, una società che sviluppa l'ai e altre che si occupano di biotech. Ai e biotech diventeranno sempre più importanti nel calcio, e la Juve ha una formidabile fan base nel mondo. La Juve è troppo importante per fare questo scompiglio: partiamo in punta di piedi, la tifoseria deve adattarsi alla nostra presenza".

, ma ora non conosciamo i termini di un eventuale contratto. Però, non si fa tutto questo per pubblicità. La clip della zebra su X? È la riscossa: passare da essere inseguiti a inseguire. Tornare dove si merita:, ma l'ho scelto perché ha funzionato. Ha gasato i tifosi? Spero lo siano perché hanno capito le potenzialità. Vogliamo creare qualcosa di nuovo: il calcio è legato a modelli di sviluppo e comunicazione antichi, che non si investa in tecnologia e comunicazione mi pare assurdo. Big data e Ai aumenteranno la possibilità di conoscenza e, quindi, di scelte".

? Mi sembra una persona estremamente capace: può fare meglio, come tutti, maL'ultima volta allo stadio? San Siro, 4-4 contro l'Inter: la partita più bella che abbia mai visto. Io mi sono emozionato: è più bello quando te la sudi.