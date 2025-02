, allenatore della, ha parlato inalla vigilia del ritorno deidove i bianconeri affronteranno ilKolo Muani e compagni partono dal 2-1 dell’andata e hanno a loro disposizione due risultati su tre per passare il turno. Queste le parole del mister juventino."La più importante?Vogliamo continuare questo tipo di partita. Dobbiamo fare una partita completa, abbiamo visto che è di altissimo livello, alzarlo al massimo su tutti gli aspetti del gioco, anche fisico e mentale, per conquistare questo passaggio agli ottavi di finale

DOUGLAS - "Speriamo il più presto possibile. Cambiaso è con noi, anche se ieri per precauzione abbiamo fatto lavoro differenziato, sta bene come tutti gli altri, tutti disponibili per iniziare la partita. Alla fine preparare una partita di questo livello non è difficile, è di altissimo livello, l'importanza della partita la sappiamo, la cosa più importante è venire da una vittoria. Veniamo da una partita importante e domani sicuramente pronti per fare una grande partita, completa, su tutti gli aspetti per meritare gli ottavi".COSA FARE - "Dobbiamo fare tutto, tutto bene. Ragionare sempre. Si deve utilizzare sempre la testa, capire i momenti, interpretare bene i momenti, quando l'avversario che sia normale in casa vuole spingere, essere solidi una squadra compatta. Tutte le cose valide per essere superiori all'avversario. Sperando sempre che la nostra squadra sia al massimo livello su tutti gli aspetti per poter competere contro una grande squadra, giocando anche con altre come il PSG, con il Liverpool, lo Shakthar, domani abbiamo visto che affrontiamo una grande squadra, faremo il meglio per meritare il passaggio agli ottavi".

OBIETTIVO - "Obiettivo di sicuro, è un'opportunità importante, fino ad ora è la più importante, possiamo andare agli ottavi. Traguardo? Sappiamo che è importante, abbiamo fatto un primo passo importante, sappiamo che non è sufficiente. Sappiamo che basta il pari, anche se abbiamo fatto troppi pari e non siamo stati mai contenti, e quando pareggiamo siamo scontenti, non abbiamo mai giocato per pareggiare. Non sappiamo come si fa. La gestione si fa negli ultimi minuti, entriamo in campo sempre per vincere, domani sarà allo stesso modo utilizzando la testa, per capire e interpretare i momenti, fare molto bene fase di possesso e non possesso, abbiamo provato a farlo, la determinazione e la voglia di conquistare questo passaggio agli ottavi. Ma dobbiamo meritare, non ci sono segreti. Dobbiamo essere superiori".