Juventus, Thiago Motta ai giocatori: "Vincete per voi. Io avrò comunque una lunga carriera da allenatore"

Le ultime ore da allenatore dellale ha vissute indove vive la sua famiglia. Qui è statodalla dirigenza bianconera che gli ha notificato. Nel pomeriggio di domenica poi il comunicato ufficiale e nella mattinata di lunedì le sue parole di commiato al club.Ad Ansa, Motta ha detto:affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno.per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme.Dopo l’esonero, sono stati ricostruiti i suoi ultimi momenti in campo con la squadra, gli ultimie gli ultimicon quei giocatori che saranno ora all’ordine di Igor. Secondo quanto riferito da Repubblica, la società bianconera sarebbe statadalla gestione della crisi.. Gli ultimi allenamenti – si legge – sono stati descritti da alcuni giocatori come, con luiRaggiunto al telefono, senza toni polemici, Motta ha preso atto della decisione del club col quale resta comunque legato fino al

Prima dell’esonero, come riporta La Stampa, Thiago Motta stava preparando ilalla squadra e il quotidiano cita anche un passaggio che avrebbe poi rivolto ai suoi giocatori.per voi giocare la Champions è un'occasione troppo grande da fallire o da rimandare. La vita di un calciatore è breve", questo il messaggio che Motta non avrà tempo di mandare ai suoi ormai ex calciatori.