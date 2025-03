Juventus-Thiago Motta ai titoli di coda: è solo l'ottavo esonero a stagione in corso nella storia del club

Nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale l'dal ruolo di allenatore della Juventus e sembra tutto pronto per l'arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera, nella veste di traghettatore fino alla fine della stagione 2024/25. Esonero che rappresenta unache, prima del tecnico italo-brasiliano, ha chiuso i rapporti prima del termine - a stagione in corso -- L'ultimo esonero durante la stagione in casa Juventus - prima di quello dipost vittoria della Coppa Italia nel maggio 2024, il cui posto fu preso da Paolo Montero - risale infatti addirittura alla stagione 2009/10, quandovenne sostituito da Alberto Zaccheroni dopo le prime 21 giornate di campionato, poi chiuso al settimo posto dai bianconeri a quota 55 punti; lo stesso ex difensore era subentrato anel 2008/09, per le ultime due giornate di Serie A.

- Procedendo a ritroso però, passano quasi 40 anni tra la fine del rapporto con Ranieri e l'ultimo precedente, che risale all'esonero dia tre giornate dalla fine del campionato 1969/70. Prima del tecnico argentino sono altri tre i casi di fine del rapporto a stagione in corso tra la Juventus e il proprio allenatore:nel 1963,nel 1958/59 e quello di- il primo nella storia del club bianconero - nel 1956/57.