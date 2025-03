Juventus, Thiago Motta ancora in bilico: l'esonero crolla a 2,75, in pole c'è Gasperini

Getty Images

Cinque vittorie consecutive in campionato, che hanno permesso alladi recuperare 11 punti sul Napoli e 8 sull’Inter, portandosi a -6 dal primo posto. Nel mezzo però, le cocenti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, che lasciano in bilico la posizione dii betting analyst diinfatti, offrono l’addio del tecnico bianconero – entro fine campionato – a 2,75 rispetto al 7,50 di inizio 2025.Per l’eventuale sostituzione di Motta nella prossima stagione, su Sisal comanda Gian Piero Gasperini, prossimo avversario della Juve domenica sera, a quota 5, seguito dal grande ex Antonio Conte e Roberto Mancini a 12 volte la posta.