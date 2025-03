La situazione in casaè delicata e i recenti risultati hanno acceso i riflettori suSette goal subiti nelle ultime due partite e nessuno spegnato, due sconfitte pesantissime quelle contro Atalanta e Fiorentina che non solo hanno spento definitivamente i sogni di rimonta per lo Scudetto, ma hanno messo a rischio anche un posto nella prossima Champions League. Un momento non certo roseo per i bianconeri che finora hanno confermato la fiducia al loro allenatore, ma la sua permanenza in panchina fino al termine della stagione è tutt'altro che garantita.

- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, Thiago Motta è tutt'altro che saldo alla guida tecnica della squadra:, su di lui sarebbero ancora in atto diverse riflessioni dopo le ultime due partite.Sebbene dunque l'idea della Juventus sia quella di andare avanti con Motta fino a fine stagione dunque, la porta resta aperta per un clamoroso ribaltone. In questo senso risulta cruciale la sfida con ilallo Stadium alla ripresa del campionato, sabato 29 marzo: un'altra disfatta potrebbe far precipitare la situazione.

- Ma chi potrebbe prendere il posto di Thiago Motta qualora i bianconeri decidessero di cambiare prima del termine del campionato? Stando a Fabrizio Romano,: l'ex difensore juventino è libero dopo l'ultima esperienza alla Lazio e potrebbe prendere subito la panchina bianconera.Tudor il candidato principale ma non l'unico, resta in lizza anche, che lo scorso ottobre ha chiuso la sua avventura alla guida della nazionale dell'Arabia Saudita.