Juventus, Thiago Motta: "Con il PSV la partita più importante della stagione. Basta il pari? Non giochiamo per quello"

, allenatore della, ha parlato inalla vigilia del ritorno deidove i bianconeri affronteranno ilKolo Muani e compagni partono dal 2-1 dell’andata e hanno a loro disposizione due risultati su tre per passare il turno. Queste le parole del mister juventino."La più importante?Vogliamo continuare questo tipo di partita. Dobbiamo fare una partita, di altissimo livello, alzarlo al massimo su tutti gli aspetti del gioco, anche fisico e mentale, per conquistare questo passaggio agli ottavi di finale

? Speriamo di recuperarlo il più presto possibile.. Alla fine preparare una partita di questo livello non è difficile, è di altissimo livello, l'importanza della partita la sappiamo, la cosa più importante è venire da una vittoria.e domani sicuramente saremo pronti per fare una grande partita, completa, su tutti gli aspetti per meritare gli ottavi".

interpretarli bene, quando l'avversario in casa vuole spingere, essere solidi, essere una squadra compatta. Tutte le cose valide per essere superiori all'avversario. Sperando sempre che la nostra squadra sia al massimo livello su tutti gli aspetti per poter competere contro una grande squadra,per meritare il passaggio agli ottavi".- "Un'opportunità importante la gara di domani, fino ad ora è la più importante,Traguardo? Sappiamo che è importante, aSappiamo che basta il pari, anche se abbiamo fatto troppi pari e non siamo stati mai contenti, eNon sappiamo come si fa. La gestione si fa negli ultimi minuti, entriamo in campo sempre per vincere, domani sarà allo stesso modo utilizzando la testa, per capire e interpretare i momenti, fare molto bene fase di possesso e non possesso, abbiamo provato a farlo, la determinazione e la voglia di conquistare questo passaggio agli ottavi. Ma dobbiamo meritare, non ci sono segreti. Dobbiamo essere superiori".

"Non abbiamo sbagliato mai, la voglia di fare. Mai sbagliato su questo la squadra, e sono convinto che. Ci sono ragazzi che lavorano seriamente, al massimo, veniamo da una partita fatta molto bene soprattutto nel secondo tempo con l'Inter. Domani avversaria forte, gioca in casa,facendo le cose giuste, con la palla e senza palla, interpretando bene tutti i momenti della partita. Siamo arrivati qui per. Le partite fatte finora lo dicono. Sappiamo l'importanza della partita, siamo una squadra giovane con grande entusiasmo, ha energia, qualità, mettiamo in pratica tutto quello che sappiamo fare, come squadra.

"Dobbiamo iniziare la partita giocando come sappiamo giocare. Dobbiamo nella fase di non possesso, sono abituati ad attaccare con tanti uomini. Quando c'è da ricompattarsi, ci ricompattiamo, serve anche avere grande, andare in avanti e non rimanere indietro. Conosciamo bene le caratteristiche e il potenziale, e quando abbiamo la palla andare ad attaccarli con tanti giocatori e creare situazioni di gol, fare una partita molto completa per competere con l'avversario per l'obiettivo".

"Pressione? Fa parte del nostro lavoro da quando scegli di fare l'allenatore o il giocatore, leesistono e fanno parte del lavoro. Stimolo in più, giocare tra gli amici non ti dà pressione, ma sono scelte.domani avremo una gara importantissima da fare, siamo qui per merito nostro e continuiamo il percorso, meritare domani, alzando il livello, dando qualcosa in più. Momento bellissimo, da approfittare, anche con responsabilità".

- "Domani può essere la partita di tutti i ragazzi. Possono partecipare.. E' uno in più che sta molto bene, abbiamo totale fiducia sul ragazzo, fino ad oggi ha dato grande contributo, speriamo che domani dall'inizio o a gara in corso possa dare una mano".- "Domani non ci sarà anche Albertoperché non è in lista, non potevamo iscriverlo., nello spogliatoio e in campo, si vede perché gioca. Tutti quelli che ci sono, stanno bene, sono nella condizione migliore per iniziare la partita o a gara in corso. Totale fiducia in chi gioca, e in chi entra per fare una grande prestazione. L'obiettivo sono gli ottavi ma meritandolo, facendo le cose giuste a livello individuale e collettivo per superare l'eliminatoria".