Juventus, Thiago Motta: "Vlahovic out. 9 indisponibili, non so chi torna prima. Mercato? Sintonia con la società"

L'allenatore della, ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato, valida per la 14esima giornata di Serie A, che vedrà i bainconeri affrontare in trasferta ilnella giornata di domani, domenica 1 dicembre 2024. L'emergenza infortuni continua e il tecnico italo-brasiliano è dovuto ricorrere ai ripari. Ecco le sue parole."Un solo aggettivo? No io voglio vedere tante cose, dare continuità a quello che stiamo facendo, fare una grande prestazione in tutti i sensi, in tutti gli aspetti del gioco, è quello che serve per avere più probabilità di avere il risultato a nostro favore".

"Sono 9 gli indispobili: Gleison (Bremer), Nico (Gonzalez), Arek (Milik), Douglas (Douglas Luiz), Vasilije (Adzic), Juan (Cabal), Dusan (Vlahovic), Savo (Savona) e Weston (McKennier). Non so adesso chi recupererà prima, siamo concentrati pensando solo su Lecce. Stanno lavorando tutti per essere al meglio il prima possibile"."Giovani convocati? Avremo con noi Alfonso (Montero), Filippo (Pagnucco), Diego (Pugno), Augusto (Owusu) e Christos (Papadopoulos)".Lo ripeto, l'ho detto già la settimana scorsa. Ho totale fiducia nei miei giocatori e la situazione va affrontata in un solo modo: dare qualcosa di più per affrontare le partite, uno sforzo aggiuntivo collettivo. La strada che stiamo seguendo è quella giusta, lavoriamo ogni giorno per poter migliorare".

"La strada è giusta. Ogni giorno lavoriamo su tutti gli aspetti del gioco per migliorare""Il Lecce arriva già da una vittoria. Quando si cambia allenatore arriva qualcosa di nuovo, un entusiasmo diverso, chi giocava meno ad esempio può dimostrare di poter conquistare spazio. Si crea un ambiente in cui si generano aspetti positivi, come già visto a Venezia. È una squadra che prova a fare il proprio gioco, hanno una proposta interessante e giocando in casa cercheranno di spingere e di metterci in difficoltà. Dobbiamo essere bravi a uscire sia palla a terra che nel gioco lungo: proveranno a sfruttare i nostri errori, sarà complicato come sempre".

- "Domani capiremo chi giocherà e come ci predisporremo a livello offensivo, quali saranno i giocatori subito in campo e gli altri che ci daranno una mano a partita in corso. Dusan non è disponibile per la gara di Lecce, come tutti i giocatori è interessato a recuperare il prima possibile: vuole scendere in campo e aiutare la squadra, appena sarà a posto capiremo in quale gara tornerà a disposizione"."Tutte le squadre attraversano un periodo con più o meno infortuni, ma io non ci penso: sono concentrato solo su quelli che ci saranno e spero che gli altri recupereranno il prima possibile, ma pongo la mia attenzione sui disponibili".

"Fagioli sta bene, deve continuare a impegnarsi per partecipare sia dal primo minuto, sia a gara in corso"."Sul mercato c'è sempre molta sintonia con la società. Penso solo a Lecce, non è il momento di parlarne""La situazione va affrontata come la stiamo affrontando. Dando tutti qualcosa in più. Quando ci sarà ne parleremo. Lui come tutti gli indisponibili. Quando ci saranno faremo in modo che siano dentro e facciano il bene per la squadra".