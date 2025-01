Juventus, Thiago Motta: "Danilo? Può partire, siamo stati chiari. Decisione presa per il bene di tutti"

Alla vigilia di Juventus-Milan, sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana,ha presentato il match a Sport Mediaset. L'allenatore bianconero ha spiegato l'importanza di provare a vincere il primo trofeo della stagione, oltre a parlare anche di Danilo e della sua esclusione dal progetto, con il difensore che sta cercando una nuova destinazione."La nostra Juve è concentrata su questa competizione, affronteremo una grande squadra con grandi giocatori e un ottimo allenatore. Speriamo in una bella prestazione".- "Nella mia partita non è un elemento importante, nel match in generale lo è. C’è possibilità di avere entusiasmo ed energia per l’arrivo di una persona nuova, ma per noi cambia poco perché entriamo con la voglia di andare in finale".

"Francisco è motivato come sempre, è serio e responsabile infatti cerca di dare il meglio per la squadra. Lui è in un buon momento e deve mettere in pratica tutto ciò che abbiamo dentro di noi"."Ogni partita va interpretata a suo modo. Con la Fiorentina abbiamo fatto bene, dovevamo chiuderla e fare il terzo gol. Non siamo stati capaci e abbiamo pagato"."Può partire, siamo stati chiari: è una decisione presa per il bene di tutti compreso il suo".