Juventus, Thiago Motta: "Dimissioni? Sarebbe troppo facile"

Dopo la brutta sconfitta della Juventus al Franchi contro la Fiorentina,ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport. Non solo, lo 0-3 nel quale i bianconeri non sono mai stati in partita ha alimentato le voci di un possibile esonero dell'allenatore prima della fine della stagione. Intervenuto in mix zone il ds della Juve Cristiano Giuntoli ha confermato la fiducia verso il tecnico spiegando che si uscirà tutti insieme dal momento complicato,. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere le prime quattro del campionato”.

- "Come l'altra volta, alla prima difficoltà non abbiamo saputo reagire. Dobbiamo migliorare, perché oggi non siamo forti in nessuna delle due fasi di gioco.. Nico Gonzalez? Scelgo in base a quello di cui ha bisogno la squadra. Dobbiamo aprire il campo a sinistra e lui l'ha fatto molto bene: ha già giocato tantissimo in quella posizione. Abbiamo preso sette gol in due partite, serve equilibrio in fase difensiva".