Juventus, Thiago Motta: "Douglas Luiz, Cambiaso e McKennie possono giocare. Il paragone Vlahovic-Haaland..."

Calciomercato.com

, allenatore della, ha presentato in conferenza stampa la fondamentale partita di Champions League che vedrà i bianconeri affrontare il"Affrontare un grande club come il Manchester City è una bella opportunità. Noi come sempre abbiamo preparato la partita per dare il nostro massimo, crescere come squadra, migliorare come squadra, sempre andando in campo con grande concentrazione".- "Per tutti noi è stato importante, piacere che sia venuto a trovarci. Tutto il resto rimane all'interno".

"Comandare la partita non significa solo possesso, per comandare ci sono altre cose che bisogna fare bene. Ogni squadra ha la sua caratteristica. Loro hanno una caratteristica precisa, avere la palla. Venire nella metà campo avversaria, giocare con tanti uomini. Noi siamo pronti a prenderli quando verranno ad attaccare, pressarli nei momenti giusti, giocare la palla con qualità. E' importante in queste partite, giocarla con qualità"."Proiezioni per la qualificazione? Alla fine si guarda tutto, però si dà priorità alle cose più importanti. Restare compatti, giocare con intensità nelle situazioni di gioco, nell'utilizzo della palla, mettere grande qualità perché affronteremo una squadra a cui piace attaccare. Ci sono tante cose a cui pensare e avere la concentrazione su ciò che possiamo fare. Tutto il resto, i conti e altro li faremo dopo la gara di domani".

"McKennie, Cambiaso e Douglas Luiz possono giocare dall'inizio? Secondo la mia filosofia, chi merita gioca. Se è da tanto tempo fermo e rientra, c'è un periodo di ritmo del giocatore. Dipende dal fisico, quanto tempo è stato fermo, cos'ha avuto. Tengo tutto in conto. Per mettere la squadra migliore in campo"."Elkann parla di carattere? Sono d'accordissimo e possiamo ancora migliorare, siamo una squadra giovane, possiamo migliorare su ogni aspetto del gioco. Sulla tecnica, sul gioco, sul fisico. Tutto conta. Abbiamo dimostrato di avere un grande carattere, in un momento di difficoltà.

"Se chiedi a un attaccante se vuole giocare più vicino alla porta, ti dice di sì. Ma non c'è solo quel compito. Kenan è una dimostrazione. Attacca, difende, fa gol, cerca di adattarsi ai compagni per giocare ad alto livello nella Juventus"."Non posso giudicare quanto succede in casa degli altri. Posso solo ammirare quanto fatto negli ultimi anni. Hanno vinto tutto e c'è da fare i complimenti a una squadra che in questi anni ha dimostrato un valore gigante, hanno fatto cose straordinarie. 4 volte di fila la Premier, hanno vinto la Champions, il Mondiale, relativo parlare di un momento di crisi".

- "Fortissimo. Non lo dico io, sono i fatti a dimostrarlo, da quando ha iniziato la carriera ha vinto tutto e con continuità. Per questo non sono io a fare altri elogi a un allenatore fortissimo".- "Sono i primi che vogliono partecipare e giocare, sono i primi che se non giocano, per infortunio o scelta tecnica non sono felici. Oggi questi giocatori rientrano nel gruppo e siamo felici che loro possano aiutarci sia dall'inizio che a partita in corso".- "Non ho mai messo un alibi relativo agli infortuni. Non lo farò mai, perchè al 200% non credo a queste cose. Tutte le squadre hanno questo momento, l'importante è il modo in cui li affronti. Noi dobbiamo sempre lottare e dare tutto in campo. Qualche volte siamo stati in grado di farlo, altro no. Noi dobbiamo migliorare sempre e se migliori ogni aspetto è difficile dire su cosa dobbiamo migliorare nello specifico. Abbiamo tanto da fare"

- "Se vedo somiglianze? Sono due giocatori di alto livello che giocano in grandi squadre. Sono due prime punte, ma fare paragoni non è da me, non sono nemmeno capace perché conosco tanto Dusan, ma Haaland no se non dalla televisione. Non mi permetto di giudicare, sono contento del lavoro di Dusan e domani avrà un'altra occasione e potrà mettere in mostra le sue qualità".- "Sta bene, ha lavorato con il gruppo. Il caso di Douglas è uno di quelli che va visti bene perché dall'ultima partita sono passati tanti giorni. Dobbiamo capire come si comporta negli allenamenti e la sua evoluzione quando giocherà di partita in partita".

- "Il peso è quello che è, è una partita di Champions League fra due grandi club che si affrontano. Noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi. Tutto il resto è relativo, il peso o non peso. Noi dobbiamo solo essere pronti e preparati".