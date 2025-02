Juventus, Thiago Motta: "Dovremo essere generosi e solidi. Yildiz dalla panchina..."

AFP or licensors

E' l'ora del derby d'Italia, laaffronta l'all'Allianz Stadium nel posticipo della 25esima giornata di Serie A.E lo fa con alcune scelte di formazione forti. Ancora fuori dall'undici titolare, al quale viene preferito. Parte dalla panchina anche, come all'andata quando entrò e realizzò una doppietta.A pochi minuti dal calcio d'inizio,è intervenuto a DAZN: le parole del tecnico bianconero.- "Un po' di cose sono cambiate. La formazione, il nostro momento, veniamo da tre vittorie che danno entusiasmo e fiducia. Oggi affrontiamo un'ottima squadra, dobbiamo fare una grandissima prestazione per meritare la vittoria".

- "Si conoscono di più, anche se nel mercato invernale abbiamo cambiato qualche giocatore per necessità e infortuni. Si conoscono di più, sanno cosa dobbiamo fare in campo, conosciamo bene cosa affronteremo in campo oggi con la fiducia di fare un'ottima prestazione per avere la vittoria".- "Sicuramente quando non abbiamo la palla dobbiamo essere generosi, sulle fasce ci ritroveremo a duellare e dovremo essere molto attenti. A centrocampo avremo parità numerica, anche se Lautaro può venire tra le linee e quindi dobbiamo essere una squadra solida. Sappiamo il valore dell'avversario. Senza palla dobbiamo fare bene, con la palla ancora meglio, Giochiamo in casa e dobbiamo creare".

- "Mi auguro che la squadra faccia una grande partita. Dobbiamo giocare 95' di altissimo livello. Sono convinto che quelli che iniziano faranno bene, abbiamo bisogno di aiuto a gara in corso quando c'è stanchezza per mantenere o alzare il livello".