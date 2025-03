Juventus, Thiago Motta dura risposta in conferenza: "Hai fatto la domanda, ora mi ascolti. Non tiro bottiglie o faccio sceneggiate"

In casac'è un clima di grandissima tensione attorno alla figura dell'allenatoreitalo-brasilianoLa sconfitta per 4-0 subita contro l'Atalanta allo Stadium ha aperto uno squarcio nei rapporti con tifoseria e stampa con il tecnico che sta mostrando grande nervosismo. L'esempio più lampante di questo clima è l'episodio avvenutoquando, a domanda diretta sulla brutta figura fatta contro la formazione allenata da Gasperini, Thiago Motta ha risposto in malo modo al giornalista.In conferenza stampa, a domanda diretta sulla gravità della sconfitta, l'ex-Bologna ha prima lanciato una frecciata al giornalista: "Abbiamo avuto una partita difficile contro una squadra forte, che gioca molto bene. Abbiamo iniziato la partita molto bene ma poi abbiamo subito l'episodio del rigore che ci ha condizionato duramente. È una critica a noi stessi perché non abbiamo avuto una buona reazione e per questo la squadra avversaria ha meritato la vittoria.

Poi, quando il giornalista ha provato ad intervenire per chiarire, Thiago Motta ha calcato la mano:Non sono così, conosco il mio ruolo. Sono una persona seria e onesta, riconosco la superiorità dell'avversario oggi. Abbiamo l'obbligo e la responsabilità di ricominciare bene la settimana perché abbiamo una partita importante contro la Fiorentina. Da me non si vedrà mai qualcosa che non sento veramente:. Una sconfitta così è difficile da digerire, sono triste. Da domani dobbiamo avere la forza di ricominciare e pensare alla prossima partita.