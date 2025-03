La reazione è servita. Niente voce alta perché non ce n'era bisogno, ma un paio di punti scanditi sì, eccome. Due punti focali, dalla conferenza stampa. Il primo: "Sì, sento la fiducia della società", risposto in mezzo secondo e senza argomentare. Il secondo: "Sono uno competente", a una domanda diretta su Thuram.

"Il rapporto tra me e la squadra è ottimo - dice -, sempre stato e lo sarà sempre. C'è onestà, responsabilità, c'è comunicazione". Stando alle sue parole, diventa complicato immaginarsi un'annata di screzi, problemi e patemi. Eppure è andata in maniera pressoché opposta.Non solo: i costanti tentativi di avere una squadra solida - la cena, tanto per dire la più lampante - hanno indicato la necessità di raccogliersi a un passo dall'attimo clou della stagione. Risultato? No, non è andato tutto come previsto.

La Juve ha vissuto una rivoluzione interna e mai come in questa stagione doveva porre delle basi solide per l'oggi e prevalentemente per il domani. Thiago crede di averlo fatto, di avere a diposizione una squadra sana, che dà tutto - tranne con l'Empoli -, e che non poteva essere gestita in altro modo.Specialmente poi nelle scelte di campo. Tant'è, come ha pure avuto modo di ricordare, il primo responsabile è lui e quella responsabilità se la prende tutta. Del resto, se è lui a decidere, non può nemmeno andare in altra direzione.

Non è un caso neanche che si sia scaldato particolarmente su due temi fondamentali della conferenza stampa. Il primo: quando gli è stato chiesto della gestione di Thuram, altro nodo bello stretto e difficilmente sciolto durante tutta quest'annata. "Sono una persona competente", ha ribadito, sostenendo come le sue scelte siano tutto fuorché campate in aria. Poi - appunto - il discorso sul gruppo: "Il rapporto è fantastico, chi dice altro dice bugie". Sul fatto che sia stato onesto e diretto, nessuno ha mai sostenuto il contrario. Sul fatto che ci tenga tantissimo, nemmeno.