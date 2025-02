Juventus, Thiago Motta: "Il PSV è forte: dobbamo essere squadra. Kolo Muani si è adattato subito"

AFP via Getty Images

A pochi minuti dall'inizio del ritorno del playoff tra PSV e Juventus, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video: "Siamo pronti. Abbiamo di fronte un avversario forte che in casa gioca bene. Dal primo secondo dobbiamo essere squadra e difendere insieme, cercando sempre di andare avanti perché attaccano con tanti uomini. Quando abbiamo la palla dobbiamo cerrcare di creare occasioni. Dobbiamo fare una grande partita per andare agli ottavi.

KOLO MUANI - "Si è adattato subito molto bene in campo e fuori. E' un ragazzo umile, ha voglia di fare gol. Sta dando un grande aiuto e continuerà così".

LE SCELTE - "Abbiamo avuto tanti infortuni. Noi giocavamo meno. Abbiamo tantissime partite: esistono momenti in cui i giocatori sono al massimo, ma succede che possano abbassarlo. Gatti ha giocato sempre finora anche perché non avevamo opzioni e meno male che è un ragazzo serio forte. Le squadre che giocano tanto devono ruotare per mantenere alto il livello".