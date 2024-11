Juventus, Thiago Motta non bluffa. E l'idea è vedere la squadra come con il Milan

AFP via Getty Images

L'ha chiarito a più riprese: è così come lo vedi, a tratti sorridente, a tratti serio. Lo è ad esempio sul dispiacere generale per le assenze, sulle quali però non alza le mani. Anzi, incalza: "No, non è casuale". E allora come la spiega, così, pure in serie? Non le spiega, perché non è tempo. E chissà se ce ne sarà.Cambiaso, al suo fianco, non nicchia e condivide tutto. Quella speranza la sente, ed l'unico motore necessario per cambiare una storia che sembra già scritta.In qualche modo, ecco, è lui a tirare la carretta e a fare di necessità, virtù.

Sulla formazione non arriva nulla - "Weah può giocare, ma anche no" - e la sensazione è che stavolta nell'aria proprio non ci siano sorprese.- a suo dire -. "Era rosso in faccia mentre lo diceva?", racconta Thiago. Per dire:. Ed è difficile farlo, perché a firmare per il pari dovrebbe essere probabilmente lui, con questa rosa così risicata e la qualificazione comunque da gestire, non da agguantare per forza.

C'è un'altra frase che può definire il piano partita della Juventus., altrimenti pazienza e giro-palla (la semplifichiamo). Però Motta si aspetta esattamente questo: un Aston Villa che conceda, che non abbia paura di venire a giocare,Ha un'occasione enorme, Emery, ed è scaltro al punto giusto da provarci. Da farlo forte.. Se tutto va come previsto, allora quella di San Siro, con il Milan, può essere la serata da cui ripartire. Pure senza tiri in porta realizzati.

