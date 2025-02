Juventus, Thiago Motta rilancia Kelly e Locatelli: Conceiçao, Yildiz e Vlahovic, cosa filtra sull'undici anti-PSV

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

La seduta di rifinitura svolta in mattinata e soprattutto(che era presente nell’ultimo match di campionato con l’Inter) - ha iniziato a tratteggiare quelle che dovrebbero essere le scelte di formazione diin vista del fondamentale appuntamento in Olanda di domani contro il PSV Eindhoven, dopo il 2-1 dello Stadium della passata settimana nell’andata del playoff di Champions League.Nonostante la caviglia acciaccata abbia dato buone risposte,che - superati i postumi della gastroenterite che ne aveva messo a repentaglio la presenza contro l’Inter domenica sera - sarà impiegato da esterno basso a sinistra in una linea difensiva completata daMichele Di Gregorio ovviamente è confermatissimo tra i pali, dopo essere stato in ballottaggio fino all’ultimo con Mattia Perin in occasione del derby d’Italia dell’ultimo fine settimana.Si riparte dunque dalle certezze dietro per variare qualcosa in più sul copione dalla metà campo in avanti: nel tradizionaleI dubbi principali restano circa la composizione della linea di trequarti, con ungalvanizzato dal gol-partita contro l’Inter e favoritissimo a destra,(in vantaggio, ad ora, l’argentino), a bersaglio col PSV martedì scorso, nuovamente nel ruolo di “guastatore” tra centrocampo e attacco per togliere riferimenti alla formazione olandese.che contro l’Inter non ha segnato ma ha fatto segnare e che, dopo aver realizzato 5 reti nelle prime 4 partite di Serie A, vquando andò a segno contro il Milan di Stefano Pioli nel 3-0 del “Parco dei Principi”, valido per la fase a gironi della competizione della scorsa stagione. Ca va sans dire, Dusan Vlahovic si prepara alla terza panchina consecutiva.