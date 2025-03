Juventus, Thiago Motta ritrova 3 giocatori. E c'è una novità anche per l'ex Nico Gonzalez

Simone Gervasio

31 minuti fa



Alla Continassa si prepara la delicatissima sfida tra Fiorentina e Juventus. Dopo il ko doloroso con l'Atalanta, la squadra di Thiago Motta non si può permettere un nuovo passo falso e, al Franchi, si presenterà con la veste migliore per rinforzare il suo quarto posto.



All'antivigilia del match, il gruppo a disposizione di Thiago Motta ha riabbracciato Francisco Conceicao, Nicolò Savona e Jonas Rouhi: tutti e tre sono tornati ad allenarsi con i compagni dopo non averlo fatto per qualche giorno a causa di qualche problema fisico.



Con la squadra in campo c'è stato anche Nico Gonzalez. L'argentino nella giornata di ieri era rimasto ai margini non essendo al top della forma. Ci sono tutti quindi e ci saranno tutti per Firenze. A meno di sorprese dell'ultimo minuto, i 4 calciatori di Motta dovrebbero essere convocati per la trasferta di domenica. Diverse le possibilità di scendere in campo da titolari: quella scelta spetterà a Motta che, soprattutto per quanto riguarda l'esterno portoghese, potrebbe optare per schierarlo dal primo minuto nonostante gli stop fisici recenti.