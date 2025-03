Juventus, Thiago Motta ritrova Kalulu: cosa filtra sul riscatto

Getty Images

E' mancato nel momento più decisivo della stagione, ed è stato un salasso da pagare.E Kalulu è pronto, a tornare dal primo minuto, per guidare di nuovo la difesa e stavolta insieme a Gatti. Veiga può restare fuori, nonostante il rientro e le ottime prove fornite finora. Kelly, tra tutte le occasioni, ha sfruttato giusto la più semplice: in casa, contro il Verona. E per ora è stato rimandato.

Nonostante fosse arrivato con una serie di dubbi sulle sue condizioni atletiche, Kalulu ha già smentito tutti. Il centrale francese ha messo insieme 31 presenze, tantissime consecutive, trovando pure una rete nella partita forse più bella della stagione: a Bergamo, contro l'Atalanta.Colpa di un infortunio patito post Benfica, uno dei 4 ko stagionali: lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Toccava aspettarlo.

E allora, se nelle prime 22 partite con l'ex Milan - parliamo di campionato -Sono stati 15, i gol presi. Appena 3 i clean sheets. Insomma: non averlo al top ha provocato i suoi danni. Danni che inevitabilmente hanno avuto ripercussioni sul momento e sull'intera annata. Non che sia stato tutto dovuto all'assenza del difensore, ma certamente ha fatto parte della tempesta perfetta, dalla quale non si è potuto fuggire neanche con l'ombrellino aperto dalla società.

Se il finale della Juve è tutto da scrivere, quello di Pierre sembra già scontato. Ha superato la prova della continuità e ha strappato la conferma - oggi scontata - e dunque un contratto pluriennale, oltre il prestito con il quale è giunto a Torino. Il club bianconero ha già versato 3,3 milioni di euro per il prestito iniziale, ai quali si aggiungeranno fino a 3 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e di squadra.