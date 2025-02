Juventus, Thiago Motta: "Sono contento per Vlahovic. Yildiz ha talento, non meritava il cambio"

AFP or licensors

Dopo due sconfitte contro Napoli e Benfica, la Juventus torna alla vittoria contro l’Empoli. I bianconeri vanno sotto, soffrono, ma riescono a ribaltarla nella ripresa con la doppietta di Kolo Muani e i gol di Vlahovic e Conceicao. Un successo che fa felice Thiago Motta,come dichiarato nel post-partita di Dazn: “La vittoria è la miglior notizia. Devo fare i complimenti ai miei giocatori per il coraggio e la vittoria ottenuta meritatamente. Si sono presi tante responsabilità perché sono forti. Sono felice per loro, perché se lo meritano per l'impegno che hanno messo dal primo giorno di lavoro a oggi".

YILDIZ – “Il cambio? Sul pareggio ho chiamato Vlahovic, poi abbiamo segnato e ho preferito togliere Kenan e non Kolo Muani. Sul secondo gol ha fatto una giocata bellissima, ma per lui è nomale. Ha grandissimo talento, non si meritava di uscire, ma siamo tanti e devo pensare al bene della squadra. È un ragazzo giovane, è un 2005, abbiamo grande fiducia”.

VLAHOVIC - “Sono felice perché ha segnato, ma ha anche contribuito anche con il suo lavoro. È entrato convinto. Vedo la sua faccia, la voglia e la rabbia che ha per la situazione generale. Ha sempre giocato, anche quando non era al massimo e oggi ci ha aiutato a vincere. Mi dispiace per chi non è entrato. Ora pensiamo al Como".