Juventus, Thiago Motta: "Vlahovic deve gestire il lato emotivo, su McKennie…"

AFP via Getty Images

nella prima giornata della nuova Champions League. L'allenatore bianconero ha analizzato la gara a Sky.- "Mi piace come tutti gli altri giocatori. Oggi per quello che volevamo vedere in campo è toccato a lui, buon risultato per iniziare la competizione e pensare e recuperare alla prossima partita. Weston fa parte dei tanti giocatori forti che abbiamo e può darci tanto".- "Non è che scelgo, è il mio lavoro mettere in campo gli undici che stanno meglio, sono contento per lui, se lo merita. Deve migliorare come tutti, ma l'importante è che oggi la squadra abbia vinto, iniziando bene la competizione e ora deve continuare cosi ma in tante cose migliorare".

- "Gestione di Dusan? Non è difficile. Si presenta sempre nelle condizioni ideali. Oggi non ha fatto gol, è vero e l'attaccante vuole sempre segnare, è giusto abbiano questa ambizione e voglia di segnare, è il giocatore più avanzato che abbiamo, è un suo obiettivo. Tante altre cose le fa molto bene, oggi come tutti poteva fare meglio. Sono contento del suo lavoro, deve gestire il lato emotivo, poi arriveranno anche i gol. Abbiamo un gioco secondo cui dobbiamo sfruttare che crei degli spazi per McKennie o Koopmeiners. L'importante è che partecipi nel gruppo e poi sarà contento anche a livello personale".

- "Oggi durante quasi tutta la partita abbiamo subito il gioco del PSV, siamo sicuri che possiamo fare meglio in fase di possesso. A questo livello per competere contro squadre che anche loro hanno voglia di avere il pallone non per estetica, ma per arrivare al risultato. Oggi abbiamo fatto bene a tratti, non per tutta a gara dobbiamo crescere tenendo questo libello per tutta la gara. Sono contento del nostro avvio, il risultato è interessante. Sabato abbiamo una bella partita da preparare e da giocare con il Napoli".