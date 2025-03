Juventus, Thiago Motta: "Voci sul futuro? Sono sereno, solo chi vince lo scudetto non è in discussione"

AFP or licensors

"No, non esiste cambio di sistema di gioco, l'importante è l'approccio alla partita, sia all'inizio e fino all'ultimo minuto. Tutte le scelte sono fatte come sempre per il bene della squadra in questo momento, per ottenere la migliore versione della squadra. Tutti stanno bene, quelli che hanno giocato tantissimo fino ad oggi hanno fatto bene, oggi inizieranno altri che per un po' non hanno giocato sia per infortuni o per una scelta mia tecnica""Ho tutta la fiducia, credo molto in questa squadra e sono convinto che oggi la squadra farà un'ottima partita",

- "Cancellare la partita con l'Atalanta? C'è voglia di fare una partita importante, sempre quando si viene da una sconfitta esiste la rabbia di non poter fare risultato che vogliamo e oggi abbiamo un'altra grande opportunità per dimostrare il nostro valore"."Sono sereno perchè capisco molto bene le dinamiche che esistono nel calcio, da tanto tempo sono dentro, noi allenatori siamo sempre in discussione, è sempre stato così e sempre lo sarà. Uno solo non sarà in discussione alla fine della stagione, chi vince il campionato, tutti gli altri alla fine si. È sempre esistito, esisterà e si continua ad andare avanti sempre".

"Di sicuro avremo momenti difficili come in tutte le partite ed è lì che si vedono le reazioni, reagire sempre nel modo giusto, compattarsi, unirsi e affrontare questi momenti come squadra".