Juventus, Thiago Motta: "Weah sente dolore, out in 5. Conte? Sicuro non parla di me. Pogba? Valuterà la società"

L'allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita che vedrà domani i bianconeri affrontare il Cagliari a partire dalle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino e valida per la 7a giornata di Serie A.





COME STA LA SQUADRA - "Si sono allenati bene, molto bene. Quando si vince aiuta tanto nel lavoro, stanno bene fisicamente, mentalmente, determinati e concentrati per domani. 12.30, casa nostra, contro il Cagliari.

Gli indisponibili: non ci saranno Milik, Bremer, Nico, Adzic e Timothy Weah. Oggi ha provato, ma ancora ha male, sente dolore. Non sarà possibile contare su di lui. Gli altri sono a disposizione"."Gleison è un giocatore importante, mi dispiace tantissimo per il ragazzo, mi dispiace perché già umanamente è fantastico, tecnicamente non ho bisogno di dirlo, lo sappiamo tutti. Da adesso tutti noi daremo qualcosa in più. Anche perché se fosse stato un altro compagno ad essersi fermato, sono convinto che lui avrebbe preso questa responsabilità, tutti i giorni quel qualcosa in più. Lo faremo anche per lui. Deve stare tranquillo, calmo, accettare la difficoltà. L'ho visto molto meglio anche ieri, accettando la situazione, pensare a operarsi. Noi pensiamo a fare bene il nostro lavoro. Danilo? Come gli altri, chi entrerà darà qualcosa in più".

"Quale Juve si avvicina al percorso? Ogni partita è diversa, l'ultima molto bene, ora concentrati per la prossima. Il Cagliari arriva da una vittoria, giocando bene, si difende molto bene, in ripartenza è molto forte, con giocatori che vanno veloce. Piccoli sta bene, si è visto. Luvumbo va velocissimo. Viola ha fatto una grande prestazione. Siamo concentrati su questo, determinati a fare una buona prestazione. Domani a casa nostra, davanti al nostro pubblico. Stadio pieno. Bell'atmosfera. Facciamo bene il nostro lavoro, dal primo all'ultimo".

"Davanti? Vedremo domani, tutti possono giocare, stanno bene. Chi entrerà domani sono convinto che darà qualcosa in più. Sempre pensando al bene della squadra, facendo una buona prestazione, quel che vogliamo fare".- "Ho visto una squadra che voleva andare in avanti, provare a vincere, ho avuto questa sensazione, ho seguito l'istinto vedendo quello che mi davano i ragazzi. Sono molto contento di quanto dimostrato, è un orgoglio per tutti noi. Vogliamo finire le partite essendo orgogliosi"."Non ho sentito le parole. Sicuramente non si riferisce a me. Chiedi a lui...".

"Cambiata la percezione? Non lo so, internamente abbiamo la stessa fiducia, lo stesso atteggiamento, la stessa voglia di fare bene. La prossima è la più importante, continuare a lavorare bene. Sarà una partita diversa. Noi entriamo in campo determinati, concentrati, convinti di fare una buona prestazione per avere risultato positivo. Non lo so. Magari ogni avversario è da chiedergli come vede la Juventus...""La società valuterà il da farsi quando arriverà la comunicazione. Per me, è stato un grande giocatore Pogba, da tanto tempo che non gioca. Adesso sono concentrato sulla partita di domani. Il resto conta poco".

"Sono contento della sua prestazione. Può migliorare. In cosa? Come tutti i campioni, qual è la differenza dei campioni, è che fanno sempre. Continuità. Dimostrare sempre un alto livello. Questo può fare. Abbiamo solo giocatori forti, lo vedo in allenamento, in partita, la differenza la fa quella lì. Fare tantissimi allenamenti, tantissime partite, a livello alto. Deve farlo Fagio, e può farlo. Sono convinto che lo farà. Lo vedo molto meglio"."Non esiste il vice di nessuno qui dentro, e non voglio il vice di nessuno. Voglio giocatori che vogliono giocare, poi decido chi inizia e chi subentra. Qui non ci sono vice, ma spazio per chi vuole giocare".

"Partita bella, bella serata, atteggiamento giusto. Punto finale. Ora conta la prossima partita. Ora Cagliari, bella prestazione in casa. Grande ambiente di calcio. Ognuno deve dare qualcosa di più, che è quello che cerchiamo sempre".- "Bene, è stato convocato anche in nazionale, importante per lui. Deve continuare a lavorare, allenarsi bene, quando avrà la possibilità potrà dimostrare ciò che dimostra in allenamento. Per ora altri stanno meritando di giocare. Quando arriverà il suo momento, lo farà bene".

"Sono andato a vedere l'azione del terzo gol, ti dice tutto sul ragazzo, la sua utilità dentro la squadra, cosa può dare a un gruppo, alla squadra. Fa un'azione che vale più di un gol. Il rientro è meraviglioso, faccio molta attenzione su queste cose. Sta aiutando tanto, sono contento di averlo. Sono andato a vedere l'azione fatta, prima del gol di Conceicao. Azione bellissima. Magari è più bella del gol stesso di Francisco".- "La gomitata di Gatti? Grazie, sto bene. Grazie per essere preoccupato per la mia testa. Sto bene".

"Entusiasmo lo utilizziamo per lavorare, venire ogni giorno al campo. E fare bene il nostro lavoro. E' il grande vantaggio di poter lavorare con entusiasmo. Aiuta. Vogliamo mantenere questo. Avremo sempre i piedi per terra, consapevoli delle nostre forze, utilizzando le nostre forze al momento giusto e l'entusiasmo per lavorare bene. A volte di più, a volte di meno. Come i due giorni consecutivi dopo Lipsia. Era la cosa migliore per la squadra. Quanto più entusiasmo c'è, meglio è"."Non ho ancora parlato con lui, mi dispiace come per tutti quelli che devono subire un intervento. E' il momento peggiore. Come la stessa cosa per Gleison, le assenze più lunghe, dare qualcosa in più per far funzionare il gruppo. Aspettandoli".