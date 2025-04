Juventus, Thuram a parte a due giorni dal Lecce: le sue condizioni

Federico Targetti

53 minuti fa



La Juventus si allena in vista della gara della 32esima giornata di campionato che la vedrà opposta al Lecce: quest'oggi ha lavorato a parte Khephren Thuram. Il centrocampista francese è alle prese con un affaticamento muscolare e deve gestire le proprie energie.



Le sue condizioni, però, non destano eccessive preoccupazioni: già domani il figlio d'arte dovrebbe tornare ad allenarsi coi compagni, dunque dovrebbe essere utilizzabile dal primo minuto se Tudor lo vorrà. Le alternative? Impiegare il recuperato Douglas Luiz, accentrare McKennie oppure schierare Koopmeiners in posizione arretrata.