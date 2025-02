Juventus, Thuram: "Giocare contro Marcus è come essere nel giardino di casa. Vittoria che dà fiducia"

Getty Images

La Juventus batte l'Inter all'Allianz Stadium e Khephren vince il derby in famiglia con il fratello Marcus. Tocca al centrocampista gioire al termine della sfida nella sfida di casa Thuram. Una partita da sogno per il centrocampista bianconero, come affermato a Dazn: "E' stato bello giocare contro di lui, era come essere nel giardino di casa. un sogno. Come sta? Gli fa un po' male la caviglia, per questo non è partito titolare. Papà Lilian? Era più nervoso di noi".

LA PARTITA - "Siamo contenti di aver vinto un'altra partita. Era importante perché giocavamo contro una grande squadra e questo ci dà fiducia. Oggi ero in posizione più difensiva, siamo una squadra e dobbiamo sapere con chi giochiamo: oggi avevamo due centrocampisti più offensivi e sono rimasto dietro".