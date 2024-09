Juventus, Tiago Djalò ad un passo dal Porto: i dettagli

Dopo nemmeno 8 mesi, l’avventura del difensore portoghese Tiago Djalò alla Juventus è pronta ad interrompersi. Almeno temporaneamente. Secondo quanto riferisce infatti Fabrizio Romano, il club bianconero ha raggiunto un accordo totale col Porto per la cessione in prestito del classe 2000. Rimangono da risolvere soltanto alcuni dettagli tra le società e in merito all’ingaggio percepito dal calciatore, ma la trattativa corre verso la sua conclusione.