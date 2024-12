Juventus, Tim nuovo sponsor: ufficiale l'accordo, apparirà sulle maniche di Primavera e Women

Laaccoglie un nuovo importantissimo sponsor nel suo portfolio. Si tratta diche da oggi è diventato ufficialmente un nuovo Premium Partner del club. L'azienda leader italiana nelle telecomunicazioni non andrà a sostituire Jeep sulle maglie della prima squadra, ma apparirà comesulle maglie della prima squadra femminile, lee su quelle della Primavera, la. Inoltre saranno organizzati diversi eventi e attività legate anche alla prima squadra.Juventus e TIM hanno annunciato oggi una nuova partnership biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare Premium Partner del club. L’accordo prevede la presenza del logo TIM come Sleeve Sponsor sulle maglie della prima squadra femminile e della U20 maschile, oltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all’Allianz Stadium dalla prima squadra maschile; saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo bianconero.

La partnership si inserisce nell’ambito de ‘La Forza delle Connessioni’, la campagna di TIM che sottolinea quanto le connessioni aiutino ad avvicinarsi, diventino relazioni umane e offrono sempre di più l’opportunità di vivere emozioni come quelle che sanno trasmettere gli eventi sportivi. Momenti da condividere con gli amici e la famiglia, che sia a casa o allo stadio, e che rafforzano il concetto dello stare insieme., Managing Director Revenue & Institutional Relations di Juventus, ha dichiarato: "Due aziende che puntano in modo determinato all’eccellenza, ponendosi obiettivi ambiziosi e innovativi. Da sempre vicina al mondo dello sport, e del calcio in particolare, siamo contenti che Tim, associandosi a Juventus, abbia deciso di avere la massima visibilità con la sleeve della nostra prima squadra femminile e della formazione U20, a testimonianza del percorso di valorizzazione intrapreso. Siamo convinti che la passione che guida entrambe le nostre aziende possa rappresentare un forte valore per i nostri tifosi".

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM ha aggiunto: "Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con Juventus, una nuova collaborazione in linea con i valori dello sport che non divide ma unisce, proprio come ‘la Forza delle Connessioni di TIM’ . L’accordo conferma infatti l’attenzione di TIM per il mondo del calcio, parte integrante della nostra cultura e tradizione con cui da sempre condividiamo ideali come la dedizione, il sano agonismo e la passione. Continuiamo inoltre a sostenere il talento delle donne per raggiungere, al più presto, la parità di genere in ogni ambito".