Il titolo della Juventus risale in Borsa. Dopo il crollo legato agli effetti sulla Borsa dell'emergenza coronavirus, con il crollo, lo scorso 12 marzo, a 0,5450 euro per azione, nelle ultime settimane il titolo è in forte risalita. Dopo le prime ore di contrattazioni odierne, il titolo è stato infatti sospeso per eccesso di rialzo, con un +11% teorico. Alle 11.50, la crescita è pari a circa il 12,5%, con le azioni che sono risalite a 0,90 euro tornando a sfiorare così quota 1 euro per azione.