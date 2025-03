Juventus, Tonali: "Potevo andarci nel 2020"

Getty Images

Sandro Tonali alla Juventus? Non è solo un rumors delle ultime settimane di calciomercato, con il centrocampista che è stato accostato ai bianconeri per la prossima stagione, ma lo è stato anche nell'estate del 2020. Dopo il primo anno al Brescia, che retrocesse in Serie B, il classe 2000 era uno dei nomi più caldi del mercato. Alla fine andò al Milan, la squadra del cuore, ma a Cronache di Spogliatoio ha raccontato dei contatti con De Ligt, ai tempi alla Juventus.



JUVENTUS - "Ero in Sardegna con Cistana e Torregrossa, il gruppo del Brescia. Era il periodo in cui stavo trattando con il Milan e in un ristorante abbiamo incontrato De Ligt, che mi ha parlato benissimo della Juventus e mi ha consigliato di farci un pensiero. Io e De Ligt ci eravamo fermati a parlare dopo una partita, era il mio primo anno in Serie A. Capita che per una manciata di secondi ti ritrovi a chiacchierare con un avversario anche se non lo conosci, più per una questione di rispetto. alcuni poi li memorizzi e quando li vedi, pensi: ‘Questo l’ho già visto’. In quell'estate in cui ero finito sui giornali, perché era difficile un mio ritorno in B con il Brescia. C’erano in ballo Milan, Inter e Juve. Chiunque mi diceva: ‘Vieni all’Inter, vieni al Milan, vieni alla Juve’".

TRATTATIVE - Tonali, secondo il Mundo Deportivo, è finito nel mirino del Barcellona. I blaugrana hanno osservato da vicino progressi del classe 2000 che al Newcastle guadagna 7 milioni netti pù bonus. Un ingaggio che rende difficile una trattativa con un club italiano, che sia Milan o Juventus (CLICCA QUI).