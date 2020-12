Juventus-Torino 2-1

Marcatori: pt 9' Nkoulou (T); st 32' McKennie (J), 43' Bonucci (J)

Assist: st 32' Cuadrado (J), 43' Cuadrado (J).

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (26' st Alex Sandro); Kulusevski (12' st Ramsey), Bentancur, Rabiot (26' st McKennie), Chiesa; Dybala (45' st Bernardeschi), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Israel, Arthur, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova. All. Pirlo.

Torino (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty (44' st Segre), Ansaldi; Zaza (29' st Lukic), Belotti. A disp. Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Izzo, Gojak, Edera, Bonazzoli, Vojvoda, Vianni, Buongiorno. All. Giampaolo.

Arbitro: Orsato di Schio.

V.A.R.: Mazzoleni di Bergamo.

Espulso: 43' st Pinsoglio (J) per proteste dalla panchina.

Ammoniti: st 6' Kulusevski (J), 25' Lyanco (T), 27' De Ligt (J), 31' Lukic (T), 49' Cuadrado (J), 52' Bonazzoli (T)