La Serie A si avvicina alla decima giornata con tre big che scenderanno in campo già negli anticipi del sabato. Spezia - Lazio apre il palinsesto alle 15:00 e anche se la squadra di Inzaghi non ha avuto molto tempo per recuperare dopo le fatiche della Champions League resta comunque favorita nei pronostici della vigilia: sulla lavagna scommesse il segno «2» contro i liguri vale 1,71. Molto più sentito il derby Juventus - Torino. I granata cercano un «2» in casa dei bianconeri, atteso addirittura dalla stagione 1994/95, quando Ruggiero Rizzitelli regalò con una doppietta una gioia inattesa ai sui tifosi contro una squadra che dall'altra parte schierava il tridente Baggio-Del Piero-Ravanelli. I pronostici sono ancora tutti per la Juventus che è favorita a 1,44, contro il successo granata a 6,75. Situazione simile in Inter - Bologna con i nerazzurri nettamente favoriti a 1,50. Domenica scende in campo la capolista Milan, in un periodo straordinario e pronta a difendere il ruolo di leader strappando i tre punti a Genova contra la Sampdoria: i rossoneri sono favoriti a 1,76. Quota simile per il successo della Roma contro il Sassuolo, che in casa dei giallorossi non ha mai vinto. La squadra di Fonseca deve riscattare il 4-0 incassato contro il Napoli, i neroverdi devono dimenticare lo 0-3 di una settimana fa contro l'Inter. Alla fine dovrebbero spuntarla i giallorossi che sono favoriti a 1,72. Sfida più semplice sulla carta per il Napoli, avanti a 1,37 contro il Crotone, mentre l'Udinese dopo aver battuto la Lazio sogna lo sgambetto all'Atalanta: segno «1» e pareggio sono entrati a 3,50, il «2» vale 2,10. Infine, l'Hellas Verona vuole continuare a sognare: il segno «1» contro il Cagliari vale 2,01.