Al termine di Juventus-Torino, Gleison Bremer ha festeggiato la vittoria (con tanto di gol) con un post pubblicato su Instagram. "Una partita importante, per me un po' speciale. Felice di aver aiutato la squadra con il goal. Grazie per il vostro supporto" ha scritto il brasiliano.



Tra i tanti like al post (poi rimosso) c'è anche quello di Armando Izzo, difensore attualmente in prestito al Monza ma che è ancora di proprietà del Torino. E proprio per questo il like sta facendo molto discutere i difensori granata.