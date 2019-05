Il giorno è arrivato, tutto pronto per il derby della Mole:si affrontano all'Allianz Stadium nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A, stracittadina numero 198 in gare ufficiali. Motivazioni diverse per le due squadre: campioni d'Italia, i bianconeri di Allegri giocano per l'orgoglio e la storia del match; i granata di Mazzarri invece sono in piena corsa per la Champions League e con un successo aggancerebbero momentaneamente l'Atalanta al quarto posto.- I precedenti sono tutti dalla parte della(19 vittorie, 5 pareggi): 2-1 firmato Darmian e Quagliarella nell'aprile del 2015., da lì 9 vittorie Juve e 3 pareggi. La squadra di Allegri non ha vinto nelle ultime due partite (1 pareggio, 1 sconfitta), ma vuole difendere l'imbattibilità casalinga in questa Serie A: solo Liverpool e PSG in Europa come la Juve che, se dovesse chiudere il torneo senza sconfitte interne, lo farebbe per la quarta volta nelle ultime sei stagioni. Sfida infine tra due delle difese migliori del campionato: Juventus (16) e Torino (15) sono le squadre ad aver ottenuto più clean sheets in questa Serie A.Fischio d'inizio alle 20.30, su Calciomercato.com la diretta diJuventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Ronaldo.Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Meité, Berenguer; Belotti.​