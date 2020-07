Juventus-Torino, il derby della Mole apre la 30esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 17.15, arbitra il signor Fabio Maresca, di seguito gli episodi da moviola.



JUVENTUS – TORINO Sabato 04/07 h. 17.15

MARESCA

PAGANESSI – MONDIN

IV: VALERI

VAR: IRRATI

AVAR: LO CICERO





PRIMO TEMPO



49' - Rigore per il Torino: De Ligt ferma con l'anca e poi con il braccio largo la conclusione di Verdi, inizialmente Maresca non concede ma, dopo aver rivisto l'azione al VAR, assegna il penalty ai granata. Nell'occasione anche giallo per il difensore della Juventus, che era diffidato e salterà la prossima sfida con il Milan.



40' - Giallo anche per Pjanic.



26' - Primo ammonito dell'incontro: è Bonucci.



8' - Presunto tocco di mano di Rabiot in area bianconera: nessuna segnalazione da parte del Var dopo aver rivisto l'azione.