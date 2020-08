L'arrivo in panchina dell'esordiente Andrea Pirlo potrebbe aprire nuovi scenari in casa Juventus. I bianconeri, infatti, insistono alla ricerca di un nuovo centravanti prima di sancire il divorzio con Gonzalo Higuain. Chi potrebbe prendere il posto dell'argentino è Alvaro Morata, un vecchio pallino della Juventus. Andato via tra rimpianti e continuamente accostato alla Vecchia Signora, è l'attaccante dell'Atletico Madrid che potrebbe ritrovare Pirlo, stavolta da allenatore. Con lui ha condiviso un anno in bianconero, la cavalcata verso la finale di Champions League di Berlino nel 2015 (poi persa contro il Barcellona). L'interessamento al giocatore spagnolo è evidente anche sul tabellone che quota un suo approdo alla Continassa a 2,00. D'altronde Morata ha vinto la Champions, ha già giocato insieme a Cristiano Ronaldo e ha caratteristiche adatte per il nuovo corso bianconero. Chissà che anche il 27enne non possa essere il primo colpo della nuova Juve.