Juventus, tra risultati e infortuni quanti rimpianti sul mercato di gennaio: i colpi sfumati per scelta

La Juve si ritrova senza Adrien Rabiot e Weston McKennie, vale a dire due terzi di quello che non solo è stato il centrocampo titolare ma di fatto l'unico possibile secondo Max Allegri in questi mesi. Una sfortunata coincidenza ovviamente, anche per la tipologia di infortuni di carattere traumatico. Ma che non cancella il fatto che la Juve si ritrovi di nuovo e comunque con la coperta corta a centrocampo, avendo deciso di non investire sul mercato di gennaio eccezion fatta per la scommessa di fine sessione che risponde al nome di Carlos Alcaraz: