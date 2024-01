Juventus, tre punti per rimanere in vetta: contro l’Empoli '1' a bassa quota nel segno di Vlahovic

Solo vittorie finora nel 2024 per la Juventus, attualmente prima con un punto e una gara in più dell’Inter, avversario dei bianconeri il prossimo 4 febbraio. Prima del derby d’Italia c’è però la sfida allo Stadium contro l’Empoli, tornato alla vittoria con l’avvento di Nicola. Difficile il bis toscano offerto a 11, in netto svantaggio rispetto al segno «1» visto a 1,27. Nel mezzo, a 5,50, il pari assente dal marzo del 2008. I bianconeri sono la miglior difesa interna del campionato, numeri che fanno prevalere il No Goal, proposto a 1,55, sul Goal fissato a 2,30, mentre il sesto Over 2.5 – coppe comprese – degli uomini di Allegri, si attesta a 1,77, in pole sull’Under 2.5 proposto a 1,94. La Juve si affida ancora una volta a Dusan Vlahovic, reduce da due doppiette consecutive contro Sassuolo e Lecce: si gioca a 2 il timbro del serbo, quota che sale a 5,76 in caso di nuova doppia marcatura. Occhi puntati anche su Arkadiusz Milik, secondo in lavagna a 2,75, mentre i toscani sperano ancora nell'exploit di un altro polacco, Szymon Zurkowski, a segno con una tripletta contro il Monza: la quinta rete in campionato dell’ex Spezia è fissata a 9.