Ennesimo trofeo in bacheca per la Juventus femminile, che alza al cielo la Supercoppa dopo aver battuto la solita Fiorentina per 2-0. Risultato meritato, e per quanto visto in campo poteva esserci un divario anche più ampio tra le due squadre, con le viola che non hanno mai mostrato la reale possibilità di entrare in partita. Un gol per tempo per le bianconere, che segnano nel primo tempo con Girelli e allo scadere di ripresa con Staskova, confermando la totale supremazia sul calcio italiano.



SUCCESSO - Successo maturato in campo con un gioco semplice e verticale, che ha mandato in confusione gli schemi di mister Cincotta, inizialmente troppo difensivo e attendista, costretto a provare il miracolo in corsa. Poco hanno fatto i tre cambi offensivi delle viola, che hanno costruito solo una palla gol, sprecata malamente da De Vanna. La Juventus non ha mai dato l’idea di essere in sofferenza, creando tanto e concedendo pochissimo. Altra sconfitta in una gara decisiva per la Fiorentina, che dopo la sconfitta in Coppa Italia, perde anche la Supercoppa, mettendo in mostra la superiorità delle bianconere.



GIRELLI - Anche in questa occasione, è stata Cristiana Girelli la vera protagonista della gara, con il gol che ha aperto le danze e spezzato i sogni viola. La numero 10 bianconera è senza dubbio una delle punte di diamante del calcio femminile italiano, e anche la prova odierna lo dimostra. Rapida, agile e fredda sotto porta, capace di inserirsi nelle maglie della difesa avversaria con naturalezza e tenere il pallone lontano dalla propria porta nei momenti di difficoltà. Una bella fetta di questa Supercoppa porta il suo nome.