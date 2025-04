Tudor LIVE: "Con la Roma importante, non decisiva. Cambiaso e Douglas Luiz in panchina. Su Koopmeiners..."

, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la, in programma domenica sera alle 20.45 all'Olimpico e valevole per la 31esima giornata di"E' andata bene, lavorato su tutto, abbiamo fatto una bella settimana. Lavorato sulle due fasi, sui calci piazzati, a livello individuale"."Partita importante, ma non decisiva. Loro stanno facendo bene, sarà una partita difficile. Arrivano da una serie di risultati ottimi, ci aspettiamo una gara difficile. Noi pensiamo a noi stessi, vogliamo fare bene e pensiamo a quello su cui stiamo lavorando".

"L'allenatore ha fatto la differenza, è sotto gli occhi di tutti. Mi sono sempre piaciute queste gare e penso anche ai giocatori. Le difficoltà ci sono ovunque, una squadra ben organizzata, non bisogna andare sui singoli"."Rientrano, sono a disposizione e andranno in panchina Sono tornati con la squadra, sicuramente non dall'inizio, vanno in panchina"."Di lui si è parlato tanto, anche troppo. E' un giocatore importante, che ci darà una grande mano da qui alla fine della stagione".